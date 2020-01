Inter, pesante tegola per Conte: un suo fedelissimo va ko! (Di giovedì 2 gennaio 2020) pesante tegola per l’Inter di Conte: un suo fedelissimo va ko come annunciato in un comunicato ufficiale proprio di questi minuti. pesante tegola in casa Inter in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli, in programma lunedì 6 gennaio e valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico nerazzurro, … L'articolo Inter, pesante tegola per Conte: un suo fedelissimo va ko! proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

MagicGazzetta : #Probabiliformazioni @Inter Ecco #Sensi e #Zapata. #Lazio, dubbio #Cataldi. #Roma con #Perotti e #Dzeko. #Juve, è t… - Busno66 : @LucianoDavite @AtlantideUomoDi Sono molto orientato politicamente. Ho tra i miei mutuals parecchia gente che la pe… - MVadrucci : @MarcoSimoni4 @Inter Si i prezzi sono 'malati', ma il mercato di oggi è così.. anche per Vidal, se paghi 20 milioni… -