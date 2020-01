Incidente mortale a Capodanno | Poggiomarino piange Giuseppe Orbuso

Incidente mortale a Capodanno : padre muore in auto col figlio di 9 anni. Il bimbo ferito : Tragico Incidente stradale, la notte di Capodanno, a Poggiomarino, nella provincia di Napoli: Giuseppe Orbuso, 47 anni, ha purtroppo perso la vita; in auto con lui il figlioletto di 9 anni, ora ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli. Stando a quanto si apprende, l’auto sulla quale viaggiavano padre e figlio è stata centrata da un’altra vettura. Un tragico Incidente stradale, purtroppo mortale, quello che si è verificato nella notte di ...

Incidente mortale sulla Palermo-Messina - a Cafalù auto sotto un tir - una vittima : Incidente mortale sulla Palermo-Messina all’altezza di Cefalù dove un’automobile è finita sotto un autocarro. Forse la pioggia o l’alta velocità la causa dell’Incidente. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in seguito a un grave Incidente stradale che si è verificato lungo l’autostrada Palermo-Messina nei pressi dello svincolo di Cafalù. Non si conoscono ancora le dinamiche del grave Incidente, né le ...

Frosinone - Incidente mortale mentre va alla messa di Natale - Ilaria Lai muore a 26 anni : Una ragazza di 26 anni di Fontana Liri è rimasta uccisa in un incidente stradale la notte di Natale, mentre andava a messa. Ilaria Lai, volontaria della Protezione Civile e laureata in sociologia, era in macchina col padre quando la loro vettura è stata colpita da un’altra automobile; lo schianto nei pressi della chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce (Frosinone). Uno scontro frontale, violentissimo, che non le ha lasciato scampo. Troppo gravi le ...

Incidente mortale in Versilia : vittima un 16enne - campione italiano di nuoto pinnato : La tragedia nella notte di Natale è accaduta a Capezzano Pianore. Ha perso la vita un giovanissimo atleta, Dario D'Alessandro

Tragico Incidente mortale a Ragusa - muore in giovane di 22 anni : incidente mortale a Ragusa dove è morto un ragazzo di 22 anni. Lo schianto è avvenuto durante le prime ore di questa mattina all’incrocio tra la sp25 e la sp37 per Scicli. Il giovane era originario di Bari e ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale tra due auto a un incrocio sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa. A scontrarsi nelle vicinanze dell’agriturismo “Le Masserie”, una Ford C. ...

Ilaria Adriatico : proposta di matrimonio e Incidente mortale a Natale : La 34enne Ilaria Adriatico è morta a Foggia dopo essersi schiantata con la sua auto contro un albero di ulivo. L’incidente mortale è avvenuto la sera della vigilia di Natale. Soltanto due giorni prima aveva ricevuto la proposta di matrimonio Ilaria Adriatico, 34enne di Foggia, è morta la sera della vigilia di Natale dopo un […] L'articolo Ilaria Adriatico: proposta di matrimonio e incidente mortale a Natale proviene da ...

Nuovo Incidente mortale a Roma - donna investita da un’auto a Monte Tiburtini : Nuovo incidente mortale a Roma. Una donna di 79 anni è stata investita a Monti Tirbutini da un’auto. Per lei non c’è stato niente da fare. Roma – Nuovo incidente mortale a Roma. A distanza di poche ore dalla tragedia di Ponte Milvio, una donna ha perso la vita a Monti Tiburtini nella mattinata di lunedì 23 dicembre 2019. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la 79enne stava attraversano la strada dopo aver ...

Pietro Genovese - chi è?/ Incidente mortale Roma - figlio del regista Paolo in lacrime : Pietro Genovese, chi è il figlio del regista Paolo: il 20enne, affetto dal Morbo di Crohn, sabato notte ha investito e uccise due ragazze a Roma.

Pietro Genovese dopo l'Incidente mortale di Gaia e Camilla : "Non le ho viste". Droga - il suo precedente : "Non le ho viste, aiutatemi". Pietro Genovese, il figlio 20enne del regista Paolo Genovese, è sotto choc dopo l'incidente mortale di corso Francia. Sabato sera con il suo Suv ha travolto Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, studentesse 16enni romane, causandone la morte immediata. Uno schianto tre