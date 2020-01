I consigli della scienza per mantenere davvero i buoni propositi per il 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Natale, abbuffate, nuovo anno: per moltissimi – quasi tutti – il giorni di pausa si trasformano in un’occasione di riflessione anche sulla propria vita, il tradizionale momento dei buoni propositi per la nuova stagione. Secondo l’American Psychological Association, almeno 9 americani su 10 si sono proposti di cambiare qualche aspetto della loro vita, un dato che probabilmente può essere esteso anche ai paesi europei. Ma come far sì che queste intenzioni non sfumino nel nulla, come accade in moltissimi casi? Ad aiutarci è una guida sulla rivista The Conversation, realizzata dalla psicologa della Georgetown University Jelena Kecmanovic che fornisce 7 consigli pratici per raggiungere questo obiettivo. Ecco i consigli dell’esperta. 1. Chiarire quali sono i propri valori e seguirli Se a spingerci all’azione sono cose che nel profondo riteniamo ... Leggi la notizia su wired

twitorino : Il #Capodanno è un'occasione di festa per noi, facciamo in modo che lo sia anche per i nostri amici ???? animali. Vi… - patrik68133418 : RT @Satiraptus: Si inizia con una #canna e si finisce a farsi i selfie con la fame chimica, a baciare i #rosari durante i comizi, a chieder… - milleguidecom : In questa guida ti spiegherò che tipo di lampadine anabbaglianti monta la Fiat 500L, come riconoscere le varie tipo… -