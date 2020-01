Hackerato il profilo Twitter di Mariah Carey, spuntano messaggi razzisti e offese a Eminem (Di giovedì 2 gennaio 2020) Durante la notte di Capodanno sul profilo Twitter di Mariah Carey sono comparsi messaggi razzisti e insulti contro il rapper Eminem. La ragione non era certamente uno stato di folle ebbrezza dovuto ai bagordi della notte di San Silvestro della voce di All I Want For Christmas Is You, bensì un vero e proprio attacco hacker, lo stesso che aveva raggiunto il fondatore di Twitter Jack Dorsey. In queste ore tutti i tweet violenti comparsi sull'account ufficiale dell'artista di Huntington sono stati rimossi, ma in rete sono rimasti alcuni screenshot che riportano le parole che hanno gettato i follower nello sconforto. Ai messaggi razzisti si sono alternati gli insulti contro Eminem: "Buon Natale, stupidi ne**i", "Eminem ha il pene piccolo", e tanti altri. Un portavoce del social network ha confermato: "È stato confermato che l'account è stato Hackerato. Appena abbiamo segnalato la ... Leggi la notizia su optimaitalia

