Emanuela Aureli imita Elisa Isoardi a La prova del cuoco mostrando i difetti della conduttrice (Foto) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo tante lacrime a La prova del cuoco finalmente le risate ed è Emanuela Aureli a farci divertire quando imita Elisa Isoardi (foto). Non è rimasta per niente male la padrona di casa che al contrario si è divertita come tutti gli altri osservando la sua ospite che ha definito un vero genio. La Aureli non avrebbe mai imitato la Isoardi ma è stata una richiesta degli autori del cooking show, richiesta esaudita con gran soddisfazione di tutti. La voce è la stessa, l’accento di Elisa, la sua “e” di pepe, il famoso pepe che nella scorsa edizione non voleva vedere in nessun piatto. Emanuela Aureli come sempre, come in tutte le sue fantastiche imitazioni, ha beccato le caratteristiche di Elisa Isoardi, il suo modo di rivolgersi agli altri, di appoggiarsi sul bacone della cucina, di gesticolare e di fermare le sue mani sui fianchi. Elisa Isoardi CAPISCE I SUOI difetti DALL’imitaZIONE DI ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

