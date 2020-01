Elogio di Percassi il re delle plusvalenze che sta facendo grande l’Atalanta (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il quotidiano Libero elogia giustamente il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi e lo fa in prima pagina con un articolo di Alessandro Dell’Orto. Che scrive: 66 anni, ha un discreto passato da difensore con Atalanta e Cesena (6 presenze in serie A e 111 in B) e l’incredibile capacità di leggere il futuro, soprattutto quando si tratta di football. Se c’è di mezzo un progetto lui riesce a guardare più in là degli altri, se c’è da fare una trattativa sa già cosa sta per succedere, se c’è da valutare un calciatore ha un fiuto infallibile. E così programma, osa, investe, agisce. E arriva prima, spesso vincendo. Quasi sempre guadagnando molti quattrini. L’ha fatto con l’Atalanta – club che si è ripreso nel 2010. Ha portato l’Atalanta in Champions. Libero elenca le cessioni che hanno reso ricco il club. Nel frattempo, il dirigente nerazzurro che sta rifacendo lo ... Leggi la notizia su ilnapolista

