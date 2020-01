Dramma a Melbourne: 55enne uccide figlia e genero, poi tenta suicidio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dramma a Capodanno nella città di Melbourne in Australia: un uomo di 55 anni ha ucciso la figlia di 25 e il genero, poi ha tentato il suicidio. Lindita Musai, di 25 anni, e suo marito, Anton, di 29 anni, sono stati uccisi dal padre di lei nella notte di San Silvestro. Il 55enne, secondo le prime informazioni, avrebbe sparato contro le due vittime nella loro casa e poi si sarebbe puntato l’arma addosso. Non riuscendo a suicidarsi, è stato fermato dalle forze dell’ordine e accompagnato in ospedale, dove versa in gravi condizioni. Dramma a Capodanno, la ricostruzione L’uomo di 55 anni che ha ucciso la figlia di 25 e il genero di 29 versa in condizioni critiche: dopo aver sparato contro i due giovani, infatti, avrebbe tentato il suicidio. Le forze dell’ordine lo hanno fermato in tempo, mentre per i due giovani non c’è stata nulla da fare. La ragazza è morta ... Leggi la notizia su notizie

