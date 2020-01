Conte: anno intenso,non tradire giovani

Conte. "Ci aspetta un anno di intenso lavoro per fare in modo che le aspettative dei giovani non siano tradite", aggiunge.(Di giovedì 2 gennaio 2020) "Il Paese sta attraversando un preoccupante calo di nascite, il più elevato dai tempi dell'unità d'Italia. Dobbiamo lavorare con il massimo impegno e determinazione per invertire questo trend ed evitare che il nostro diventi un Paese sempre più anziano". Lo scrive il premier. "Ci aspetta undilavoro per fare in modo che le aspettative deinon siano tradite", aggiunge.(Di giovedì 2 gennaio 2020)

