Come attivare i suggerimenti di Google anche nelle nuove schede di Chrome (Di giovedì 2 gennaio 2020) Grazie a una funzione sperimentale, possiamo attivare una pagina di ricerca completa, anche dei suggerimenti di Google, nelle nuove schede di Chrome. Quando lanciamo una nuova scheda di Chrome, ci presenta una pagina molto simile alla home page di Google, con al centro il celebre campo del motore di ricerca. Solo che non funziona: i suggerimenti di Google sono disattivati e di fatto è una pagina-fantoccio. Infatti appena iniziamo a scrivere Chrome ci sposta nella Omnibox, ovvero la sezione superiore che una volta si chiamava barra degli indirizzi. Grazie a una piccola funzione sperimentale però possiamo modificare questo comportamento e attivare i suggerimenti di Google direttamente al centro della pagina. Ecco Come fare. Attiviamo i suggerimenti di Google nelle nuove schede. Tutto quello che dobbiamo fare è modificare un’opzione avanzata di Google, usando la ... Leggi la notizia su newsmondo

