Carlos Ghosn, perquisita la casa di Tokyo dell’ex ceo di Nissan-Renault fuggito in Libano. Media giapponesi: “Atto codardo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) La procura di Tokyo ha disposto una perquisizione nell’abitazione di Carlos Ghosn, l’ex ceo di Nissan-Renault fuggito rocambolescamente in Libano nella notte tra domenica e lunedì dal Giappone, dove si trovava in libertà vigilata su cauzione in attesa del processo a su carico per cattiva condotta finanziaria. La polizia giapponese è infatti al lavoro per chiarire le circostanze che gli hanno permesso di eludere lo stretto sistema di sorveglianza a cui era stato sottoposto e imbarcarsi su un jet privato nascosto nella custodia di uno strumento musicale dopo aver fatto entrare in casa sua un gruppo di para-militari camuffati da band per un concerto di Natale. Da parte sua, l’ex top manager ha fatto sapere tramite uno dei suoi avvocati che terrà una conferenza stampa il prossimo 8 gennaio a Beirut per raccontare la sua versione dei fatti che lo hanno portato all’arresto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

