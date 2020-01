Accettate l’invito di Mattarella: guardate l’Italia dall’alto e pensate a come cambiarla (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nel discorso di fine anno il presidente della Repubblica ha mostrato una foto dell’Italia ripresa dallo spazio e ci ha invitato a guardare il nostro Paese allontanando gli occhi dal particolare, imponendo una distanza di sicurezza del pensiero dalla rabbia, della riflessione dalla passione e a volte dall’ossessione. Consiglio accettato. Riguardo quell’immagine e vedo che il corpo dell’Italia è illuminato ai suoi bordi e invece spento al centro, nel suo cuore. come un barcone strapieno ai lati, ma vuoto nel suo mezzo. Ai lati del tronco le grandi città metropolitane, al vertice una grande chioma illuminata da migliaia di luci. Nella pianura padana non un millimetro è al buio. Zeppi, stretti l’uno sull’altro, gli italiani occupano la chioma e lasciano scoperto il busto. Tutto buio fino ai piedi. E’ il Sud che emigra e si spegne. Siamo tantissimi in poco spazio. E pochi, anzi pochissimi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

