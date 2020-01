A Napoli le strade sembrano discariche: tonnellate di rifiuti in città (FOTO) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoL’emergenza rifiuti a Napoli si aggrava ogni giorno sempre di più. Una situazione che si è ripresentata in tutta la sua devastante criticità. Dai quartieri più centrali a quelli più periferici i cassonetti della spazzatura tracimano e le vie sono invase dai rifiuti. La situazione è molto critica, poiché tutti i quartieri napoletani sono interessati dallo spiacevole fenomeno. In diverse zone della città i rifiuti non vengono raccolti da diverse settimane, i cumuli aumentano al di fuori di ogni palazzo e la gente è sempre più esasperata per le mini discariche che provocano condizioni di emergenza sanitaria in tutti i quartieri. A differenza del passato quando i problemi erano legati alla chiusura delle discariche oggi a quanto pare il problema è dovuto ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. Mezzi vecchi con numerosi problemi e che spesso restano ... Leggi la notizia su anteprima24

