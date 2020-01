Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 10:10 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio fiducia coesione e senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di come molti la dipingono Quinto discorso di fine anno ieri sera al capo dello Stato Sergio Mattarella ha spronato il paese a guardare avanti ed abbandonare la strada della denigrazione a dare più spazio ai giovani immediato il plauso vip ma non dall’ex ministro Salvini che assicura siamo pronti a prendere l’Italia Per me la cronaca un 26enne morto ad Ascoli Piceno cadendo in una scarpata nel tentativo di spegnere un rogo causato da botti di Capodanno il cedimento Del controsoffitto di un hotel a Bari ha causato 4 feriti durante il veglione di cui uno grave il bilancio dei feritibotti a Napoli al momento di almeno 12 persone ferite un giovane rimasto ferito invece ad un occhio ... Leggi la notizia su romadailynews

