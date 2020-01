Traffico Roma del 01-01-2020 ore 17:30 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Traffico NELLA NORMA SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO STESSA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE CHE PORTANO ALLA CAPITALE IN CITTA’ Traffico CON CODE IN VIALE DI TRASTEVERE, VERSO IL LUNGOTEVERE E FILE IN VIALE DEL MURO TORTO, TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE FILE TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE SUBLICIO- PORTA PORTESE IN DIREZIONE PONTE TESTACCIO ALTRE FILE, TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO ­ E, PROSEGUE ANCHE OGGI LA FESTA DI Roma, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E DIVERTIMENTO; PERTANTO RESTA CHIUSA AL Traffico L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E I LUNGOTEVERE AVENTINO, LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI, CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI ... Leggi la notizia su romadailynews

#Roma #incidente - Via Lorenzo il Magnifico Altezza Via Teodorico traffico rallentato
Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita'