Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen oggi (1° gennaio): orario, tv, streaming e programma (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Si arriva a metà dell’opera a Garmisch-Partenkirchen, nella seconda delle due prove tedesche della Tournée dei 4 Trampolini, prima che arrivi il trasferimento in Austria con i Trampolini di Innsbruck e di Bischofshofen. La caccia a Ryoyu Kobayashi resta aperta. Il giapponese può fare la storia sul Große Olympiaschanze, diventando il primo in assoluto a vincere sei prove consecutive (sebbene, ovviamente, in due anni diversi): sono tanti, però, i suoi rivali, come emerso nel salto di qualificazione. Ieri, in particolare, si sono messi in evidenza Karl Geiger e Philipp Aschenwald: il tedesco e l’austriaco non sono però i suoi soli rivali, visto che si è rimesso in buona marcia lo sloveno Peter Prevc, insieme all’altro padrone di casa Markus Eisenbichler. Da comprendere le reali intenzioni dell’austriaco Stefan Kraft e del polacco Kamil Stoch. Una buona notizia (e ce ... Leggi la notizia su oasport

