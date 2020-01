Roma, Pellegrini l’erede. Lorenzo è diventato “Il Magnifico” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roma, Pellegrini ha tutte le carte in regola per raccogliere l’eredità di Totti. Ma piano con i paragoni, intanto Lorenzo è diventato “Il Magnifico” Si, vero. Piano con i paragoni, perché quel ragazzotto con la maglia numero 10, di nome Francesco Totti, che ha scritto la storia della Roma, difficilmente qualcuno potrà mai raggiungerlo. Per qualità, storia e sopratutto, futuro, quello che a oggi gli si avvicina di più è Lorenzo Pellegrini. L’attuale 7 giallorosso è quello che negli ultimi anni ha dato più di tutti la sensazione di poter scrivere ancora una pagina di storia capitolina. Lo ha fatto l’anno scorso, lo sta facendo ancora di più in questa stagione sotto la guida di Fonseca. Già in doppia cifra se si sommano gli assist (9) e i gol (1, arrivato a Firenze nell’ultima giornata dell’anno solare) nonostante i due mesi passati ai box a ... Leggi la notizia su calcionews24

