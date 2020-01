Roberta Beta truffata a Capodanno: sui social lo sfogo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Si chiude con amarezza il 2019 di Roberta Beta che poche ore fa sui social ha voluto condividere con tutte le persone che la seguono la disavventura della quale è stata protagonista. Come molti fanno, anche Roberta per il suo Capodanno, aveva prenotato una sistemazione su un noto portale di ricerche per alberghi e case vacanza. La Beta avrebbe voluto trascorrere il suo Capodanno a Cortina d’Ampezzo e sui social racconta di aver prenotato la villa in questione, di essere partita e di essere convinta che tutto sarebbe andato per il meglio. Come avrebbe fatto a immaginare che dietro a tutto questo ci sarebbe stata una truffa? La Beta infatti ha pagato la caparra per la villa convinta che avrebbe trovato il posto da lei tanto desiderato grazie alla prenotazione fatta, per passare in modo sereno il Capodanno con i suoi cari. DISAVVENTURA DI Capodanno PER Roberta Beta CHE ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

