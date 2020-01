Promozioni auto gennaio 2020, le offerte più interessanti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Con le Promozioni auto di gennaio 2020 inizia il nuovo anno. Archiviati i numeri e i risultati, le filiali italiane delle case automobilistiche azzerano tutto e ripartono dall'inizio. Ci sono i modelli nuovi da far conoscere al pubblico e quelli un po' più datati da spingere, per evitare che rimangano parcheggiati nei piazzali e sempre meno appetibili. Non bisogna dimenticare, poi, che i brand giapponesi chiudono il loro anno fiscale a marzo e che quindi nel loro caso ci sono ancora tre mesi interi per raggiungere i risultati prestabiliti, magari anche a suon di sconti. Inoltre, così come a dicembre, anche alcuni marchi solitamente poco propensi agli sconti, propongono prezzi e Promozioni interessanti. Anche se gli sconti hanno percentuali più basse sono comunque interessanti e del resto portarsi a casa l'auto dei propri sogni, è sempre e comunque un ottimo affare. Ecco dunque le ... Leggi la notizia su gqitalia

mahmad4457 : RT @SuzukiIT: Come chiudere l'anno alla grande? ?? Ci pensa IGNIS! ?? ?? - Autopivasas : RT @SuzukiIT: Come chiudere l'anno alla grande? ?? Ci pensa IGNIS! ?? ?? - toyoake_zengo : RT @SuzukiIT: Come chiudere l'anno alla grande? ?? Ci pensa IGNIS! ?? ?? -