Papa Francesco arrabbiato con una fedele mentre saluta la folla (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Spiacevole episodio per Papa Francesco mentre stringeva la mano ai fedeli accorsi in Piazza San Pietro, a Roma. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum avvenuta nella basilica vaticana, il Pontefice è sceso in piazza per ammirare il presepe plastic free donato dalla regione del Trentino-Alto Adige. Come spesso usa fare, Papa Francesco si era avvicinato alla folla di fedeli per salutarli e ringraziarli. Improvvisamente però, una donna, ha afferrato la mano di Bergoglio senza lasciarlo andare. La fedele è arrivata persino a strattonargli il braccio. Papa Francesco arrabbiato Per potersi liberare Papa Francesco ha dovuto schiaffeggiare la mano della donna. Solo a quel punto l’invadente signora ha smesso di tirargli la manica della talare bianca. Dietro di lui, ad assistere alla scena, il suo aiutante, il quale reggeva la solita cartella di pelle nera. Da diverse tempo, Papa Francesco, ... Leggi la notizia su notizie

Corriere : Papa Francesco strattonato da una fedele si infuria e la schiaffeggia per liberarsi: i... - vaticannews_it : #31dicembre Per #PapaFrancesco l’anno che sta per chiudersi ha avuto come sempre ritmi altissimi, con momenti che r… - vaticannews_it : #31dicembre #PapaFrancesco al Te Deum: Dio abita la città e cambia la storia attraverso gli ultimi… -