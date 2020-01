New Amsterdam 2, Seconda Puntata: Max Disperato! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) New Amsterdam 2, trama Seconda Puntata: Kapoor cerca di stabilire un contatto con Max per fargli rivelare i suoi veri sentimenti, mentre nel frattempo Reynolds si affida ad uno specializzando che commette un errore gravissimo… I telespettatori di New Amsterdam hanno da poco scoperto chi ha perso la vita nel drammatico scontro delle ambulanze. Ovviamente però il tragico avvenimento non è stato privo di conseguenze, soprattutto per il dottor Goodwin, ancora incapace di elaborare il lutto e costretto a crescere Luna da solo. Le difficoltà aumentano man mano, nonostante l’aiuto degli amici. Ma prima di vedere cosa succederà, facciamo un piccolo passo indietro. New Amsterdam 2: dove eravamo rimasti Tutti i protagonisti ricordano il terrificante incidente in ambulanza. Helen è rimasta apparentemente ferita in maniera seria, ma alla fine riesce a cavarsela con pochi problemi e ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

