MotoGp: Gary McLaren morto ucciso da un grosso petardo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Lutto nella MotoGp: l’ingegnere meccanico di 50 anni Gary McLaren, ex Suzuki, morto ucciso da un grosso petardo in Thailandia. Il mondo delle 2 ruote è in lutto per la morte di Gary McLaren, ingegnere meccanico di 50 anni. L’uomo – a lungo nel team Suzuki della MotoGp – è rimasto vittima di una tragica … L'articolo MotoGp: Gary McLaren morto ucciso da un grosso petardo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

SkySportMotoGP : Aveva 50 anni #SkyMotori #MotoGP - ElioLannutti : Un petardo uccide Gary McLaren, ex ingegnere Suzuki | - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Gary McLaren, ex ingegnere Suzuki, è morto in Thailandia a causa di un fuoco d'artificio -