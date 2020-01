Messiah, su Netflix in streaming da oggi! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Messiah arriva su Netflix dal 1 gennaio 2020: disponibile in streaming la prima stagione della serie tv thriller con Michelle Monaghan! Messiah arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della prima stagione della serie tv con Michelle Monaghan, creata e prodotta da Michael Petroni. L'agente della CIA Eva Geller (Michelle Monaghan) avvia un'indagine per scoprire l'identità dell'uomo (Mehdi Dehbi) che sta attirando l'attenzione dei media internazionali per le sue gesta sensazionali. Con un numero sempre più elevato di seguaci, convinti sia in grado di compiere miracoli, suscita un grande interesse nei media per la sua personalità carismatica. Geller dovrà svelare il mistero sull'identità di quest'uomo: è davvero una divinità o è un ... Leggi la notizia su movieplayer

