Meningite, donna muore a Genova la notte di Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una donna di 36 anni a Genova è morta a causa di una Meningite fulminante durante la notte di Capodanno. I medici stanno ancora facendo accertamenti, ma intanto per i parenti è scattata la profilassi. Meningite a Genova, morta una donna Continua ad aumentare il numero di decessi per via della Meningite. Una donna di 36 anni di origine ecuadoriana, ma residente da tempo nel Quartiere di Cornigliano, è morta a Genova la notte di Capodanno. La donna è stata trasportata alle 23.30 del 31 dicembre all’Ospedale San Martino accusando i tipici sintomi della malattia, come febbre alta, vomito e mal di testa, ma è deceduta poco prima che i medici potessero fare accertamenti clinici. Secondo quanto trapela dallo staff medico, il sospetto è che possa trattarsi di sepsi da meningocco, un’infezione dal decorso rapissimo e simile nella sintomatologia a quella di una comune influenza, ma ... Leggi la notizia su notizie

