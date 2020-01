Israele, Netanyahu chiede l’immunità parlamentare. È incriminato per frode e corruzione (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A un mese dalla incriminazione per corruzione, frode e abuso di ufficio, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso oggi di avvalersi della immunità parlamentare. «Mi accingo a rivolgermi al presidente della Knesset Yoel Edelstein – ha detto in un discorso trasmesso in diretta dalle reti televisive – per avvalermi del mio diritto, che è anche il mio dovere e la mia missione, per restare al servizio dei cittadini di Israele». Il primo ministro uscente israeliano Benjamin Netanyahu è stato a fine novembre formalmente incriminato in tre indagini aperte da tempo a suo carico. Il procuratore generale israeliano Avichai Mendelblit aveva già annunciato di voler incriminare il premier per corruzione il 23 febbraio scorso. Secondo la legge israeliana, un primo ministro può essere rimosso dalle sue funzioni solo in caso di condanna, ed è ... Leggi la notizia su open.online

