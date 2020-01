Incidente A7 a Capodanno, auto si schianta contro il guardrail: un morto e quattro feriti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Incidente sull'autostrada A7 tra Vignola e Arquata nell'Alessandrino la notte di Capodanno: intorno alle 5 del mattino un'auto è uscita fuori strada e si è schiantata contro il guardrail. Un uomo di 50 anni è morto sul colpo e altre 4 persone sono state trasferite in ospedale per lesioni. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo. Leggi la notizia su fanpage

