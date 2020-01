Il Papa: "Non c'è salvezza senza la donna, la violenza è profanazione di Dio" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La prima omelia di Bergoglio per ricordare il ruolo della donna e la sua centralità nel mondo: "Continuamente offesa, picchiata, violentata, indotta a prostituirsi. Da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità" Leggi la notizia su repubblica

