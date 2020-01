Già servite le prime rimodulazioni Wind Tre dell’anno: 2 euro in più dal 1 gennaio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) il 2020 si apre con le primissime rimodulazioni Wind Tre di rete fissa, proprio da oggi 1 gennaio. Non pochi clienti, dal primo rinnovo utile di questo anno appena cominciato, si ritroveranno a sborsare una somma di 2 euro in più al mese rispetto a quanto concettualizzato in precedenza. Contemporaneamente, sempre il vettore unico apporta una modifica sostanziale al periodo di fatturazione per tutti i suoi clienti, sempre a partire dal corrente mese. Chiariamo fin da subito chi subisce proprio da oggi 1 gennaio 2020 le rimodulazioni Wind Tre sulla sua linea telefonica. La lista dei piani impattati dalle modifiche unilaterali del contratto è stata fornita in un primo momento da Mondomobileweb: come ben visibile nello specchietto successivo che le contiene tutte, queste non sono per nulla poche e dunque impattano un gran numero di clienti. 3 Internet, 3 ADSL, 3 FIBER, Absolute, ... Leggi la notizia su optimaitalia

