Dove vedere Newcastle-Leicester in diretta tv e streaming (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dove vedere Newcastle-Leicester in diretta tv e streaming Newcastle-Leicester, match valido per la 21a giornata della Premier League 2019/2020, si disputerà mercoledì 1 gennaio alle ore 16:00 al St James’s Park Newcastle-Leicester vogliono iniziare al meglio il nuovo anno La Premier League non si ferma e scenderà in campo anche durante il primo dell’anno. Alle ore 16, Newcastle e Leicester si sfideranno per aggiudicarsi i primi tre punti del 2020. I Magpies hanno concluso male il loro 2019 con una sconfitta per mano dell’Everton: la seconda consecutiva. Con tre sconfitte e due vittorie nelle ultime cinque partite, la squadra di Steve Bruce si trova all’undicesimo posto in classifica: un successo darebbe fiducia e morale, considerata la zona retrocessione distante soli sette punti. Situazione decisamente opposta quella delle Foxes che si trovano al ... Leggi la notizia su termometropolitico

SkySportF1 : ?? 2010: il primo titolo di Sebastian #Vettel ?? L'inizio di 10 anni di #Formula1 ? - falegnamearoma : Soffitti a cassettoni Soffitti a cassettoni eleganti,#soffittiacassettoni dove legni di qualità fanno vedere la lor… - falegnamearoma : Soffitti a cassettoni Soffitti a cassettoni eleganti,#soffittiacassettoni dove legni di qualità fanno vedere la lor… -