Capodanno 2020 e botti: un morto e 204 feriti di cui 11 gravi, il bilancio ufficiale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un morto (ad Ascoli Piceno un uomo di 27 anni è deceduto a seguito di una caduta in un dirupo nel tentativo di spegnere un principio di incendio nella sterpaglia sottostante provocata dall’accensione di alcuni artifici pirotecnici) e 204 feriti nella notte di Capodanno: è il bilancio diffuso dalla Polizia di Stato. Il numero totale dei feriti evidenzia un lieve decremento rispetto al precedente anno. A fronte dei 216 feriti per il 2019 si è registrato un numero di 204 feriti di cui 38 ricoverati. I dati, in relazione alla gravità delle lesioni riportate, fanno registrare una lieve diminuzione sia nel numero di feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni, sia in quello dei feriti gravi (con prognosi superiore ai giorni): – con riferimento ai feriti lievi, prognosi inferiore o uguale ai 40 giorni, il rilevamento è di 193 casi rispetto ai 203 dello scorso ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

