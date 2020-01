Cade per spegnere un rogo provocato dai fuochi d’artificio: muore un 26enne ad Ascoli (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Voleva spegnere un principio d’incendio provocato dal lancio dei fuochi d’artificio la notte di Capodanno, ma è precipitato per almeno 50 metri tra la sterpaglia. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita ad Ascoli Piceno. Le persone che erano con lui hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto si sono precipitati vigili del fuoco e sanitari del 118 che, dopo averlo raggiunto con difficoltà, a lungo hanno tentato di rianimarlo, senza successo. Leggi anche: Notte di Capodanno, quanti morti negli ultimi anni a causa dei botti?Capodanno 2020 a Roma, da Circo Massimo all’Eur: ecco i consigli della Questura sul fronte sicurezza – Il videoL’Australia in fiamme, lanciata una petizione per fermare i fuochi d’artificio di CapodannoBari, cede il solaio di un hotel durante il veglione di Capodanno: 6 feriti L'articolo Cade per spegnere un rogo provocato dai fuochi ... Leggi la notizia su open.online

