Brescia, certezze Joronen e Sabelli. La salvezza passa anche da loro (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Brescia, Joronen e Sabelli rappresentano due certezze del pacchetto arretrato di Corini. Tutti a caccia della difficile salvezza Se il Brescia a fine maggio stia festeggiando la permanenza in Serie A o sia giù d’animo per la retrocessione, non ci è ancora dato saperlo. La cosa che appare certa è che la compagine tornata sotto la guida di Eugenio Corini lotterà con le unghie e con i denti per ottenere l’ambito traguardo, che manderebbe in subbuglio l’intera città. Tanti i giocatori che in questo ritorno nella massima serie si stanno mettendo in mostra, tra cui Joronen e Sabelli. Il portiere, arrivato quest’estate senza essere conosciuto ai più, sta mantenendo un livello alto di rendimento. Alla sua sicurezza tra i pali si aggiunge la capacità di guidare attentamente la difesa. Se poi a tutto questo si somma il rigore parato poco meno di un mese fa a Petagna, ... Leggi la notizia su calcionews24

Paolo_Brescia_ : Certezze. 2020. - TopChefIT : RT @VolleyAtlantide: OLIMPIA BERGAMO - SARCA ITALIA CHEF CENTRALE 3-2 (20-25; 15-25; 33-31; 25-13; 15-9) La maledizione del derby prosegue… - VolleyAtlantide : OLIMPIA BERGAMO - SARCA ITALIA CHEF CENTRALE 3-2 (20-25; 15-25; 33-31; 25-13; 15-9) La maledizione del derby prose… -