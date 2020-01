Botti di Capodanno: un morto e 204 feriti in tutta Italia. È la prima vittima dal 2014 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un morto e 204 nella notte di Capodanno in Italia. Questo il bilancio dei Botti di fine anno reso noto dalla polizia. Dal 2014 non si registravano decessi. Il numero totale dei feriti evidenzia un... Leggi la notizia su ilmattino

