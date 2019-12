Trasporti, Anm: confermato il servizio no-stop per Metro Linea 1 e Funicolari Centrale e Chiaia (Di martedì 31 dicembre 2019) Anm, Metro Linea 1: blocco forzato dei treni per raid vandalico. Il servizio è tornato attivo alle ore 9.15. Ripristinato alle ore 11.00 il guasto alla Funicolare di Chiaia, ferma dalle ore 8.30. Napoli 31 Dicembre 2019 – Un grave raid vandalico a opera di ignoti, questa mattina alle ore 6.25 ha causato il blocco forzato della Linea 1 Metropolitana. Il treno in arrivo … L'articolo Trasporti, Anm: confermato il servizio no-stop per Metro Linea 1 e Funicolari Centrale e Chiaia proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

