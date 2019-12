Sharon Stone si è iscritta su un’app di incontri: dove trovarla (Di martedì 31 dicembre 2019) A.A.A. Anima gemella cercasi. O anche, più semplicemente, uomo single per notte fugace. E prima di rifiutare fate bene attenzione: è Sharon Stone a farne richiesta. Ebbene sì, avete capito bene: l’attrice (nonché splendida modella) statunitense ha deciso di mettersi su piazza e lo ha fatto utilizzando un’app di incontri. L’app in questione non è quella (famosissima) di Tinder, bensì la sua versione “femminista”. Stiamo parlando di Bumble, fondata nel 2014 da Whitney Wolfe e che differisce da Tinder per un solo dettaglio: le donne sono le uniche ad avere la possibilità di contattare un altro utente. Mai, mai il contrario. I problemi di Sharon Stone su Bumble Iscrivendosi a Bumble, Sharon Stone ha in qualche modo sfatato su larga scala il tabù delle app di incontri. Non solo: ha dimostrato come quanto simili a noi possano essere le star, anche le più note. Se non per un dettaglio: ... Leggi la notizia su velvetgossip

