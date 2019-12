Mondo auto - I fatti più importanti del 2019 - VIDEO (Di martedì 31 dicembre 2019) Cala il sipario su un anno ricco di eventi significativi per il Mondo dell'auto: l'abbiamo condensato in un VIDEO di qualche minuto che ripercorre i principali fatti del 2019 secondo Quattroruote. Da gennaio a dicembre, dallo stanziamento dell'ecobonus e dell'ecomalus fino alla firma del memorandum d'intesa per la fusione tra FCA e PSA, passando per quella mancata tra il gruppo italoamericano e l'altra francese, la Renault, ecco quali sono stati, secondo noi, i momenti chiave dell'intera stagione. Senza dimenticare le auto più importanti, protagoniste delle nostre copertine. Leggi la notizia su quattroruote

