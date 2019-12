Milano, nuove regole per i cani: stop a collare a strozzo e a obbligo museruola per i “pericolosi” (Di martedì 31 dicembre 2019) A Milano non sarà più obbligatoria la museruola all'interno dell'area cani, anche per le razze cosiddette pericolose, e sarà vietato l'utilizzo del collare "a strozzo", favorendo l'uso di quello "a pettorina". Sono le principali novità in arrivo con il nuovo regolamento "per il benessere e la tutela" degli animali che sarà discusso dal Consiglio comunale al rientro dalle vacanze, secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, previa discussione in vertice di maggioranza. Leggi la notizia su milano.fanpage

