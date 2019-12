Maltempo Eolie: ripresi i collegamenti con Ginostra (Di martedì 31 dicembre 2019) ripresi i collegamenti con Ginostra, piccola frazione di Stromboli nelle Eolie: oggi sono sbarcati alcuni turisti, giunti con un aliscafo della Liberty Lines e arrivati a terra con una lancia. Dopo le mareggiate dei giorni scorsi che hanno causato danni al porto, gli aliscafi non possono attraccare in banchina. Da oggi i collegamenti marittimi sono regolari in tutte le isole dell’arcipelago, anche a Panarea e Alicudi che ieri erano rimaste isolate a causa delle avverse condizioni meteo.L'articolo Maltempo Eolie: ripresi i collegamenti con Ginostra Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

