Laura Cremaschi Instagram, curve strizzate nel micro bikini: «Quel neo è irresistibile!» (Di martedì 31 dicembre 2019) La bellissima Laura Cremaschi ha deciso di trascorrere la notte di San Silvestro a Dubai. La showgirl ha comunicato ai suoi followers questa sua nuova avventura attraverso un post a dir poco eccezionale. Poche ore fa su Instagram Laura Cremaschi ha pubblicato una sua foto mozzafiato in bikini. Ogni volta il suo corpo sinuoso fa strage di cuori. Impossibile resistere a tanto splendore. I suoi oltre 800 mila followers hanno invaso il post di commenti e like. In molti hanno risposto anche alla domanda di Laura sull’ultima notte dell’anno: «Siete pronti? Cosa farete?» Probabilmente, per rendere la serata perfetta prima del brindisi, ripenseranno alla sua foto in costume. Leggi anche –> Laura Cremaschi Instagram, camicia sbottonata e décolleté esplosivo: «Stupenda!» Laura Cremaschi Instagram: curve strizzate nel micro bikini La bellissima Laura Cremaschi ogni giorno si ... Leggi la notizia su urbanpost

