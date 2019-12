L’anno che verrà (Di martedì 31 dicembre 2019) Un anno come il 2019 non c’è mai stato nella storia della Roma e con ogni probabilità nella storia di qualsiasi altra squadra del mondo. Tantissimi cambiamenti radicali nella sfera tecnica e societaria che non solo hanno toccato il presente ma, forse soprattutto, il futuro. Ad inizio anno anno Pallotta decide di fare ‘tabula rasa’ nel settore tecnico e allora via l’allenatore (Di Francesco), via il plenipotenziario Direttore Tecnico (Monchi), rivoluzionati anche il settore atletico e sanitario. Il sostituto di Monchi (Massara) resta in carica pochi mesi per poi cedere il posto ad un altro direttore sportivo (Petrachi). Sul fronte allenatori Ranieri, chiamato a traghettare la Roma fino a fine stagione, come da contratto il 30 giugno lascia Trigoria. Al suo posto Paulo Fonseca. A settembre danno l’addio Massimo Tarantino (Responsabile del settore giovanile) e ... Leggi la notizia su romadailynews

