Ida Platano e Riccardo Guarnieri, gira una brutta voce: è successo tutto dopo la (seconda) proposta di nozze (Di martedì 31 dicembre 2019) Ida Platano e Riccardo Guarnieri li abbiamo lasciati così: con un anello di fidanzamento al dito di lei e il finalmente “sì” alla (seconda) proposta di matrimonio di lui. Nessuna data delle nozze, però. In compenso, dediche e foto e romantiche pubblicate da entrambi sui rispettivi profili Instagram. Non è mancata qualche polemica perché non tutti hanno apprezzato questo gesto plateale di Riccardo. Qualcuno ha criticato la coppia perché atti del genere dovrebbero restare intimi e privati invece di essere condivisi col mondo intero. A quel punto il cavaliere si è visto costretto a dare spiegazioni, sempre a mezzo Instagram. “A quelle pochissime persone che hanno frainteso il gesto dell’anello nelle storie – ha detto Guarnieri in una diretta – volevo dirvi che con voi abbiamo sempre condiviso tutto, sapete praticamente tutto di noi… momenti belli e momenti brutti, e allora perché non ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

