Google Maps fa navigare tra i pianeti a velocità di curvatura (Di martedì 31 dicembre 2019) Google Maps è indubitabilmente, un’app avanti anni luce a tutte le altre simili per quantità di informazioni offerte e facilità di accesso alle stesse. Utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo è molto di più che un navigatore GPS, è una vera e propria guida ai luoghi, ai locali e, in generale ai posti, non soltanto sulla Terra, ma anche nel nostro sistema solare. Proprio in quest’ultima modalità, non annunciata ufficialmente, è arrivata di recente una nuova animazione, che da un punto di vista funzionale non aggiunge nulla, ma che aumenta sicuramente l’effetto Wow!. Quando infatti ci si trova nella modalità planetaria, lo spostamento da un pianeta all’altro attiva un’animazione in stile Star Wars. ‎Non è del tutto chiaro quando questa funzione, segnalata per la prima volta un giorno fa da un utente di Reddit, sia stata implementata. Tuttavia la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

