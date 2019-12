Fortnite: uno streamer di Twitch abbandona il gruppo dopo aver scoperto che il suo compagno stava utilizzando Mixer (Di martedì 31 dicembre 2019) Da quando un gran numero di streamer Twitch sono passati al servizio streaming di Microsoft, Mixer, c'è stata una sorta di disputa online tra gli spettatori su quale piattaforma sia migliore. Uno streamer è persino arrivato al punto di abbandonare l'intera partita di Fortnite dopo aver scoperto che il suo partner ha utilizzato il sito di proprietà Microsoft per ospitare la loro diretta, dimostrando così che il dibattito è ancora vivo e vegeto.Lo streamer "Maverikz" stava giocando al Battle Royale di Epic Games quando il matchmaking l'ha associato ad un altro utente. dopo i vari saluti di rito lo streamer ha chiesto al suo compagno se stava usando Mixer come piattaforma di streaming. Alla risposta affermativa, Maverikz non ha fatto altro che abbandonare la partita.L'altro giocatore lo ha ricontattato per sapere il perché di quel gesto, ma non ha ricevuto nessuna risposta. Su Twitch è ... Leggi la notizia su eurogamer

