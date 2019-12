Capodanno: nel Pacifico e in Nuova Zelanda è già 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Samoa e Kiribati, nazioni insulari nel Pacifico meridionale, hanno già festeggiato il 2020: hanno salutato il nuovo anno alle 11 ora italiana. E’ stato poi il turno degli abitanti dell’isola neozelandese di Chatham, a circa 680 km a sud-est delle isole principali del Paese. Il resto degli abitanti della Nuova Zelanda e la popolazione delle Isole Fiji e Tonga hanno festeggiato una quarantina di minuti dopo. La Nuova Zelanda ha accolto il nuovo anno con fuochi d’artificio, spettacoli laser e musica nella capitale Wellington e ad Auckland, dove il Capodanno riunisce migliaia di persone nell’area della Sky Tower, un edificio alto 328 metri. In Australia annullati gli spettacoli pirotecnici nella capitale e in altre città a causa di incendi boschivi che divampano soprattutto nel sudest (almeno dodici persone sono morte e oltre 3 milioni di ettari sono stati ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

