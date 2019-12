Banche salva banche. L'Abi: "Più di così non possiamo fare, abolire il bail-in" (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Fondo Interbancario versa oggi 310 milioni di euro per consentire alla Banca Popolare di Bari di chiudere i conti 2019 con i requisiti patrimoniali in ordine e prevede di prendere parte al 50% a “un ampio progetto di rafforzamento patrimoniale di 1,4 miliardi di euro da realizzare nei prossimi mesi”. È fissato quindi a 700 milioni il tetto del contributo delle banche per salvare l’istituto di credito pugliese insieme a Mediocredito Centrale, e quindi insieme allo Stato. Uno sforzo definito “gravoso” dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, intervistato dal Sole 24 Ore. Anche perché si aggiunge all’intervento effettuato per Banca Carige. “Ma ora speriamo davvero che sia l’ultima. Di più non possiamo fare” dice il numero uno dei banchieri, che chiede l’abolizione del bail-in. “Vale ... Leggi la notizia su huffingtonpost

