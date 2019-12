16 smartphone su cui WhatsApp non funzionerà da domani 1 gennaio: lista Lumia e non solo (Di martedì 31 dicembre 2019) Con il 31 dicembre 2019 si chiude un'epoca: WhatsApp non funzionerà più da domani 1 gennaio per un numero non certo esiguo di smartphone che hanno in comune un aspetto fondamentale ossia il loro sistema operativo Windows Phone di Microsoft. Di fatto, la nota app di messaggistica non potrà essere utilizzata sui device che hanno a bordo proprio la soluzione OS diversa da quella iOS degli iPhone e Android di Google. Elencheremo, nello specifico dunque, i principali modelli per i quali (solo tra qualche ora) le cose cambieranno decisamente per il servizio di comunicazione. Dell'imminente scadenza abbiamo già parlato a dovere nei giorni scorsi, indicando ai lettori anche il giusto percorso per recuperare le chat di WhatsApp che altrimenti andranno perse all'alba (o quasi) del nuovo anno. Chiunque non si sia adoperato per mettere in salvo e conversazioni con amici, parenti e colleghi, ... Leggi la notizia su optimaitalia

