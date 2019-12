Uomini e Donne | Giulio Raselli ha deciso | quando vedremo la scelta

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo liti, ripensamenti e delusioni,ha annunciato di aver capito con chi vorra uscire dal programma: eccoverrà mostrata la. Entrato a far parte di ‘‘ come corteggiatore di Giulia,è rimasto scottato dalla tronista che gli ha preferito un altro. Maria De Filippi, però, gli ha … L'articolohalaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TizianaFerrario : ....attendendo Piccole Donne in uscita il 9 gennaio in Italia.Grande successo negli USA. Un film x tutti,uomini e d… - vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… -