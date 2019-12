Uomini e Donne, Armando Incarnato stupisce tutti con un gesto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Armando stupisce tutti Nelle prossime puntate di Uomini e Donne non mancheranno dei colpi di scena. Il pubblico di Maria De Filippi non vede l’ora di assistere alle nuove vicende sentimentali di ogni singolo partecipante. La protagonista indiscussa del Trono Over è sicuramente Gemma Galgani, la quale ha intrapreso una conoscenza con Juan Luis. Quest’ultimo non l’ha contattata durante le feste e si scoprirà di una scommessa fatta con amici. In poche parole il suo intento sarebbe stato quello di far innamorare la dama torinese. Di conseguenza la conduttrice lo inviterà a lasciare lo studio. Per quanto riguarda Armando Incarnato, ha colto alla sprovvista lasciando il numero a una donna che non ha mai tollerato. ‘Per me è solo una semplice amicizia. Nulla di più’ Armando stupisce tutti chiedendo una possibilità a Barbara di conoscersi meglio. La sua richiesta ... Leggi la notizia su kontrokultura

