“Tutto finto!”. Scandalo a Uomini e Donne, la prova che inchioda le due corteggiatrici (Di lunedì 30 dicembre 2019) Scandalo in arrivo a Uomini e Donne. Sotto i riflettori il trono di Carlo Pietropoli. Il tronista non c’entra nulla però. Nella barando finiscono Jessica Nogueirao e Chiara Cainelli. Le due ragazze infatti si sono viste durante queste festività, e a farlo notare è stata la prima postando sul proprio Instagram un selfie con la seconda. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che entrambe corteggiano lo stesso tronista a Uomini e Donne, cioè Carlo Pietropoli, e per quanto ci si sforzi di essere open minded viene comunque da chiedersi come facciano: com’è possibile insomma che due Donne interessate allo stesso uomo, che tra l’altro lo hanno iniziato a conoscere da un bel po’ e non da pochi giorni, escano insieme e siano amiche?Un problema che Maria De Filippi ha già affrontato in passato, con situazioni analoghe e corteggiatrici e tronisti che, pur di rimanere in trasmissione, hanno ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

