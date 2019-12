Sicurezza,nel 2019 presi 1595 latitanti

Delsono stati arrestati 1.595, di cui 747 ricercati dalle autorità giudiziarie italiane e rintracciati in 42 Paesi, e 848ricercati da autorità straniere e catturati in Italia. E' il bilancio del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Tra iarrestati, 61 appartengono alla criminalità organizzata, per lo più camorra, poi mafie entiche e 'ndrangheta. Tra gli arresti più clamorosi, quello del terrorista Cesare Battisti,il killer serbo Dordevic,i"Bonnie e Clyde" italiani, Galdelli e Goffi.(Di lunedì 30 dicembre 2019)