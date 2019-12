Senago, esplosione in casa: crolla un muro. Un ustionato ed evacuati | VIDEO (Di lunedì 30 dicembre 2019) Maxi emergenza a Senago per un’esplosione avvenuta poco dopo le 19.30 di lunedì 30 dicembre. E’ avvenuta in un appartamento di via Udine al civico 6. Nell’abitazione da quattro piani è avvenuta l’esplosione per cause in corso di accertamento. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e carabinieri. Per il timore che si possano verificare altre esplosioni sono state fatte evacuare tutti gli appartamenti della via. Sono decine le persone che si sono riversate in strada per assistere alle operazioni di soccorso. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Senago, esplosione in casa: crolla un muro. Un ustionato ed evacuati | VIDEO - -